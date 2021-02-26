بالصور: اغلاق "جسر النصر" بالقرب من ديوان محافظة ذي قار

أفاد مصدر امني من ذي قار، اليوم الجمعة، باغلاق "جسر النصر" بالقرب من ديوان محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية قامت بنصب باب عازل ولحم درج "جسر النصر" وإغلاقة بالكامل بالقرب من ديوان محافظة ذي قار".