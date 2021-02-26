بالصور: القوات الامنية تغلق مداخل ومخارج مدينة الناصرية

أفاد مصدر امني من ذي قار، اليوم الجمعة، بأغلاق مداخل ومخارج مدينة الناصرية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية قامت باغلاق مداخل ومخارج مدينة الناصرية".