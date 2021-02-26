في كربلاء.. تشدد في الرقابة على المنتجات وتلف كميات كبيرة (صور)

اعلن دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، عن تشديد إجراءاتها الرقابية في السيطرات الخارجية والأسواق والمحال التجارية.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة لدائرة صحة كربلاء المُقدسَة، كرار جواد العباسي، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفرق الرقابية الصحية بقطاع المركز، ومن خلال جولاتها الرقابية، التي شملت معظم أحياء المدينة، تمكنت من ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الصلبة والسائلة غير الصالحة للإستهلاك البشري".

ولفت إلى إنه "تم تشديد الإجراءات في السيطرات الخارجية، ومنع دخول المواد الغذائية الفاسدة، أو المخالفة للمواصفات القياسية العراقية، بموازاة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية في الأسواق والمحال التجارية".

وأضاف العباسي، إن "الكميات المُصادرة والمُتلفة، بلغت ( 3850) كغم من المواد الغذائية الصلبة، و(2343 ) لتر من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك البشري، عازياً سبب إتلافها لإنتهاء مدة صلاحيتها وسوء خزنها".

وأشار العباسي، إلى إن "عملية الإتلاف، تمت في سيارت كابسات البلدية تمهيداً لنقلها لمواقع الطمر الصحي بالمحافظة، وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب المحال التجارية".