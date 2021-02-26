مصرع ثلاثة اشخاص اثر حادث سير مروع شمال الناصرية

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع ثلاثة اشخاص اثر حادث سير شمال المحافظة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حادث سير مروع وقع شمال الناصرية"، مؤكداً مصرع ثلاثة اشخاص اثر الحادث".

وأضاف انه "تم نقل الجثث إلى المستشفى القريب".