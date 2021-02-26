تجدد الاحتجاجات الغاضبة وسط الناصرية

أفادت مصادر أمنية في ذي قار، اليوم الجمعة، بتجدد التظاهرات "الغاضبة" وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقالت المصادر، إن "تظاهرات واسعة انطلقت، ظهر اليوم، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، مبينة أن "محتجين توجهوا الى جسر النصر من جديد".

واضافت ان "المحتجين قاموا بكسر الحيم بواسطة الكوسرات".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني من ذي قار، باغلاق "جسر النصر" بالكامل بالقرب من ديوان محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية قامت بنصب باب عازل ولحم درج "جسر النصر" وإغلاقة بالكامل بالقرب من ديوان محافظة ذي قار".