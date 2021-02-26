تزامناً مع زيارة وزير الخارجية.. احتجاجات للجالية العراقية في طهران غداً

وتأتي تلك التظاهرة متزامنة مع زيارة وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، واعتراضاً على تصريحات التي أدلى بها مؤخراً بشأن "المقاومة".واعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق من اليوم، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين الى إيران يوم غد.وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد قال خلال مقابلة خاصة عرضتها السومرية يوم أمس، إن "العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة"، مضيفاً أن "من يطلق الصواريخ هم ارهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي"، موضحاً أن "ايران نفت صلتها بالهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد".