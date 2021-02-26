متظاهرو الناصرية يرفضون الاسدي: اقيلوا الفاسدين وحققوا مطالبنا

وقال بيان لـ"ثوار ساحة الحبوبي" حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد الاحداث الدامية والمؤسفة التي شهدت محافظتنا العزيزة ذي قار وراح ضحيتها ما يقارب ( ٨) شهداء واكثر من ( ١٥٠) جريح في مجزرة أخرى لتضاف للمجازر احزاب السلطة وقواتها القعمية".وأضاف البيان "لا زال أحرار الناصرية وثوارها الشرفاء يواصلون احتجاهم السلمي ولليوم الخامس على التوالي رغم ما تشهد المحافظة من القتل والقمع والعنف للمطالبة بأقالة المحافظ الفاسد ناظم الوائلي ونوابه ومستشاريه وقائد الشرطة الذي ارتكب مجرزة هذا اليوم وتقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".وأشار البيان إلى أن "استقرار المحافظة وهدوئها واعادة الامن لها لا يمكن ان يتحقق الا بأقالة الفاسدين فيها وتحقيق المطالب جميعها".ورفض البيان "رفضا قاطعا تنصيب عبد الغني الاسدي محافظاً لها ولو للساعة واحدة ويجب ابعاد المحافظة عن المماطلة والتسويف اختيار محافظا من ابناء المدينة يتمتع بكفاءة ونزاهة ووطنية واستقلالية".