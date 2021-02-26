الحلبوسي: البرلمان سيتابع عمل المجلس الاستشاري الخاص بإعمار ذي قار

وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "يقلقنا ويحزننا ما يجري فيها من سقوط ضحايا وجرحى من أبناء ذي قار، ونقدّر قرار رئيس الحكومة بتكليف أحد القادة الوطنيين المخلصين وهو الفريق عبد الغني الأسدي محافظاً لإدارة الأزمة وإنهائها، وتشكيل مجلس استشاري لمتابعة إعمار المحافظة، وسيتابع البرلمان باهتمام وحرص عمل هذا المجلس".وأضاف "سنعمل لديمومة التواصل معهم ودعمهم، للخروج من مرحلة التوتر إلى استقرار ناجز وحقيقي".