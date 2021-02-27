نقابة الصيادلة تعلن تشكيل لجنة لدراسة ارتفاع أسعار الأدوية

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "النقابة فاتحت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات"، مشيراً إلى أن "الكاظمي أبدى اهتمامه بالموضوع الذي سيعرض للمناقشة في إحدى جلسات مجلس الوزراء".واضاف الهيتي ان "الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى رفع مذكرة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية بصورة عامة، وأرسل كتابا الى وزارة الصحة"، مبيناً أنه "سيتم تشكيل لجنة تشمل النقابات المعنية وممثلين عن وزارة الصحة لدراسة الموضوع".وأشار الى ان "تسعيرة الدواء وفق قانون مزاولة مهنة الصيادلة، تقع على عاتق لجنة مشتركة مؤلفة من وزارة الصحة بالإضافة إلى عضو من نقابة الصيادلة".وأكد الهيتي ان "أسعار الأدوية الحالية غير مقبولة"، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الارتفاع الكبير في الأسعار والذي أضاف عبئا كبيراً على كاهل المرضى وأسرهم".