مفاوضات للشروع بالربط السككي من الفاو الى تركيا

وقال مدير عام الشركة طالب جواد الحسيني في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "الشركة العامَّة لسكك حديد العراق ناقشت نهاية الشهر الماضي مع شركة (يابي مركزي) التركيَّة تنفيذ مشروع (بصرة - فاو) الخدمي الإستراتيجي، ومشروع القطار المعلَّق (كربلاء - نجف - سماوة) وأهم المشاريع المستقبليَّة ومحور الربط إلى تركيا عبر القناة الجافَّة".وأشار الحسيني، إلى أن "الشركة التركيَّة ابدت رغبتها بدراسة تنفيذ المشاريع ومواصلة اللقاءات والاجتماعات التي من شأنها تنفيذ مشاريع السكك بطريقة الاستثمار".وشدَّد مدير عام الشركة، على "أهميَّة مشاريع السكك المعروضة للاستثمار منها مشروع الربط السككي من الفاو إلى الحدود التركيَّة عبر القناة الجافَّة لدعم الاقتصاد وتعظيم الموارد الماليَّة للشركة".وكشفت الشركة العامة لسكك الحديد، في وقت سابق، أن خط سكة الموصل سيفعل خلال شهرين، مبينة أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه الشركات التركية للاستثمار السككي، وفيما أشارت إلى أنها طرحت فكرة لربط سكك الحديد مباشرة مع تركيا من دون المرور بالأراضي السورية.