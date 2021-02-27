دعوة نيابية لزيادة الحصة المائية دعما للمحاصيل الاستراتيجية

وقال الكعبي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك العديد من المناشدات التي وصلت الينا من فلاحي محافظات الفرات الاوسط يشكون فيها من انخفاض الكميات المتوفرة لهم من المياه المخصصة لسقي المحاصيل، وهو الامر الذي سينعكس سلبا على نوعية وكمية المحاصيل التي يتم حصادها "، مبينا ان "العراق يراهن اليوم على تطوير القطاع الزراعي واستكمال مراحل تحقيق الاكتفاء الذاتي فى المحاصيل الاستراتيجية "الحنطة والشعير" ، وأي تهاون في دعم هذه الخطوات سينعكس سلبا على كل الخطط التنموية التي بدأنا بها في المراحل السابقة".واضاف الكعبي، اننا "ومن منطلق المصلحة الوطنية فاننا نطالب وزارة الموارد المائية زيادة الاطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات ضمن حصص السقي للمزارعين بغية انجاح الموسم الزراعي خصوصا في ظل التحديات التي يعيشها البلد اقتصاديا وصحيا".