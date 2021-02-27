اليوم.. الاسدي يباشر مهامه محافظاً لذي قار

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبد الغني الاسدي سيباشر مهامه محافظاً لذي قار اليوم لحين ترشيح شخصية مقبولة من ابناء المحافظة اضافة الى مهامه رئيسا لجهاز الامن الوطني".وأضاف، أن "الاسدي سيلتقي العديد من الشخصيات الاجتماعية في المحافظة فور مباشرته للتوصل الى حلول تخدم ابناء المحافظة"، لافتاً إلى أن "الاسدي حصل على دعم من رئيس الوزراء للنهوض بواقع المحافظة وتقديم الخدمات لاهلها".ويوم أمس، أمر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتكليف عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار، الا ان المحتجين رفضوا القرار وطالبوا باختيار شخصية من محافظتهم.