الصحة تعلن موعد وصول لقاح كورونا وتؤكد استكمال خطة استقباله وتوزيعه

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الى العراق يوم الاثنين المقبل"، مشيرة إلى انها "توقيع اتفاقية مع مرفق كوفاكس في الشهر التاسع من العام الماضي ٢٠٢٠ لتزويد العراق بكمية تكفي ٢٠٪ من السكان استنادا الى الالية المقرة في المرفق لكل الدول المشاركة فيه، بواقع (١٦) مليون جرعة من اللقاح وتم دفع مبلغ (١٦٩٧٣٦٨٤٠) دولار عن قيمة الكمية".وبينت، أنه "تم التعاقد مع شركة استرازنيكا-اكسفورد وسيصل الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التواصل مع شركة فايزر -بايوتنيك بعد اقرار لقاح فايزر في المملكة المتحدة البريطانية للتفاوض و أبرام اتفاقية معها لتجهيز العراق بكمية مليون ونصف جرعة على ثلاث دفعات".وأوضحت، أن "وزارة الصحة والبيئة أقرت لقاحات شركات فايزر و استرزنيكا وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية للأستخدام الطارىء".وأشارت الوزارة إلى "حصول العراق على منحة من الحكومة الصينية لتأمين دفعة اولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية وسوف تصل الى البلاد يوم الاثنين المقبل، تليها دفعات أخرى بعد الاتفاق مع شركة سينوفارم لشراء كميات اخرى من اللقاح"، مؤكدة "استكمال خطة استقبال و توزيع اللقاح من خلال المستشفيات و المراكز الصحية المعتمدة وتحت اشراف اللجان العلمية والاستشارية العليا في وزارة الصحة لتشمل كافة المواطنين ضمن الاولويات المعلنة".