الصحة تسجل 3543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 3543 إصابة جديدة، و 2820 حالة شفاء، و 18 وفاة بالفيروس في البلاد".

