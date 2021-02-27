الهجرة: النزوح يعيق الاعمار.. ضرورة تسهيل عودة جميع النازحين

وقالت جابرو في كلمة لها خلال مؤتمر صلح عشائري بالانبار، ان "النزوح يعيق إمكانية العمل والاعمار والدعم الدولي والمحلي، لذا يجب على النازحين أنفسهم انهاء هذه المرحلة والعودة والمشاركة في الاعمار قدر الإمكان".وأشارت إلى أن "جميع النازحين المتواجدين في مخيم عامرية الصمود بمحافظة الانبار اضافة الى بقية المخيمات، تجرى معاملتهم وفق المعايير الإنسانية، اما الأمور الأخرى فهي من اختصاص القضاء العراقي والجهات الأمنية التي تقرر من هو بريء ومن هو مدان".وبينت، أن "الوزارة مع القوات الامنية وشيوخ ووجهاء العشائر تعمل لإغلاق آخر مخيم في محافظة الانبار الذي يأوي قرابة ٦٥٠ عائلة نازحة وإعلان المحافظة خالية من المخيمات".