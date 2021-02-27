الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال اثنين من تجار المخدرات في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اعتقال اثنين من تجار المخدرات في محافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "تأطيراً لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والقاء القبض عليهم وبالتتسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء ٣٩ من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في منطقة البو عساف بالرمادي الانبار بالجرم المشهود".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمهما الى الجهات المعنية وفق احكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي".