التربية: تسجيل أكثر من 16 ألف طفل في الصفوف الخاصة بالتوحد ومتلازمة داون

وقالت مديرة قسم التربية الخاصة في الوزارة سليمة عبد ياسر الوحيلي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الوزارة تتعامل بشكلٍ جاد مع هذه الفئة من الأطفال، مشيرة الى "وجود صفوفٌ خاصة بكل مدرسة تهتم بهم بشكلٍ منفردٍ خاصة الحالات البسيطة التي لا تحتاج الى جهودٍ في تعليمهم".وطالبت الوحيلي “الجهات العليا والمختصة بتأسيس مراكز حكومية خاصة بعلاجهم بواقع واحد في كل من جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن المحافظات، مشددة على "ضرورة ان يتم رفد المراكز بملاكٍ تعليمي متخصصٍ بالتعامل معهم لتقديم العلاج والتعليم لهذه الشريحة في آنٍ واحدٍ لكونهم يحتاجون الى جهدٍ استثنائي وشاقٍ في التعامل معهم".