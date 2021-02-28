انتحار امرأة في نهر دجلة وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بانتحار امرأة في نهر دجلة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة بعمر 33 عاماً انتحرت برمي نفسها من اعلى جسر الصرافية داخل نهر دجلة". وأضاف المصدر أن "المعلومات تشير الى ان مشاكل عائلية دفعتها للانتحار".