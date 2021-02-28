صحة الكرخ تكشف بالأرقام تفاصيل اصابات كورونا الجديدة

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاحد، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو غريب ---------------15

الإسكان------------------5

الاعلام-------------------1

البياع-------------------20

التاجي------------------14

التراث------------------2

الحارثية------------------1

الحرية------------------10

الدورة------------------10

الرحمانية ----------------4

السيدية -----------------11

الشالجية ----------------2

الشعلة------------------4

الصالحية ----------------5

الطارميه-----------------1

الطوبجي -----------------1

العامرية-----------------13

العطيفية-----------------1

العلاوي------------------1

الغزالية------------------8

القادسية----------------- 11

الكاظمية----------------20

المحمودية--------------33

المنصور----------------21

اليرموك -----------------15

حي الجامعة--------------1

حي الجهاد--------------12

حي الخضراء-------------6

حي العامل--------------10

حي العدل---------------7

كرادة مريم---------------1

سكنة جانب الرصافة -------11

محافظة بابل-------------1

محافظة واسط------------1



الشفاء: 719.. الوفيات: 2 وبلغ عدد الاصابات 279 موزعة كالآتي:ابو غريب ---------------15الإسكان------------------5الاعلام-------------------1البياع-------------------20التاجي------------------14التراث------------------2الحارثية------------------1الحرية------------------10الدورة------------------10الرحمانية ----------------4السيدية -----------------11الشالجية ----------------2الشعلة------------------4الصالحية ----------------5الطارميه-----------------1الطوبجي -----------------1العامرية-----------------13العطيفية-----------------1العلاوي------------------1الغزالية------------------8القادسية----------------- 11الكاظمية----------------20المحمودية--------------33المنصور----------------21اليرموك -----------------15حي الجامعة--------------1حي الجهاد--------------12حي الخضراء-------------6حي العامل--------------10حي العدل---------------7كرادة مريم---------------1سكنة جانب الرصافة -------11محافظة بابل-------------1محافظة واسط------------1الشفاء: 719.. الوفيات: 2