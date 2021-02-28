صحة الكرخ تكشف بالأرقام تفاصيل اصابات كورونا الجديدة

وبلغ عدد الاصابات 279 موزعة كالآتي:
ابو غريب ---------------15
الإسكان------------------5
الاعلام-------------------1
البياع-------------------20
التاجي------------------14
التراث------------------2
الحارثية------------------1
الحرية------------------10
الدورة------------------10
الرحمانية ----------------4
السيدية -----------------11
الشالجية ----------------2
الشعلة------------------4
الصالحية ----------------5
الطارميه-----------------1
الطوبجي -----------------1
العامرية-----------------13
العطيفية-----------------1
العلاوي------------------1
الغزالية------------------8
القادسية----------------- 11
الكاظمية----------------20
المحمودية--------------33
المنصور----------------21
اليرموك -----------------15
حي الجامعة--------------1
حي الجهاد--------------12
حي الخضراء-------------6
حي العامل--------------10
حي العدل---------------7
كرادة مريم---------------1
سكنة جانب الرصافة -------11
محافظة بابل-------------1
محافظة واسط------------1
الشفاء: 719.. الوفيات: 2