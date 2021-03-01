الحكيم يدعو الى اعادة بناء العملية التربوية والتعليمية على اسس سلمية

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز: "يطيب لنا بمناسبة عيد المعلم أن نقف وقفة إجلال وإكبار لكل من علمنا حرفا، ونحيي من أعماقنا في المعلمين، شخصيتهم الوطنية الفذة، وتفانيهم من أجل صناعة مستقبل الأجيال"، داعيا إلى أن تكون هذه المناسبة الكريمة منطلقا لإنصاف هذه الشريحة المعطاء ومثابة لإعادة بناء العملية التربوية والتعليمية على أسس سليمة تواكب التطور العالمي المتنامي في هذا المجال الهام الذي تعتمده الأمم المتقدمة أساسا لنهضتها وديمومتها".وحث الحكيم الجهات المعنية على تحفيز الأسرة التربوية صوب إنجاز التدريس الألكتروني على أحسن وجه في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة حفاظا على العملية التربوية من الإرباك والتأخير".