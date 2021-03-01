وزير التعليم العالي يدعو الى تطوير المنظومة التربوية والتعليمية

وقال الوزير في بيان تلقته "السومرية نيوز": نتقدم بالتهاني بمناسبة عيد المعلم العراقي وندعو الى دعم هذه الشريحة الوطنية الفاعلة والحفاظ على منجزها في صناعة الأجيال وتطوير منظومة التربية والتعليم في العراق وتوفير مستلزمات النجاح وتحقيق أهدافها العلمية والتربوية في هذه الظروف الاستثنائية".واضاف: "وعرفانا بالجميل فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها تسجل شكرها وتقديرها لأصحاب الأيادي البيضاء من المعلمين وأساتذة الجامعات ولاسيما المتقاعدون والمتمرسون الذين ما زلنا نقتبس من نورهم ونسير على نهجهم القويم في تحمل المسؤوليات وارتشاف مناهل العلم والمعرفة".