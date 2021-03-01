الكعبي بعيد المعلم: نطالب بضرورة الاسراع في تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين

وقال الكعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب بدورته الحالية يولي اهتماما بالغا بالقطاع التربوي من حيث تشريع كل ما من شأنه دعم العملية التربوية، وكذلك عقد العديد من الندوات واللقاءات الخاصة بانهاء المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ومنها ملف المدارس والتعليم الإلكتروني والامتحانات في ظل جائحة كورونا"، مجددا مطالبته بضرورة الاسراع في تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين بما يناسب دورهم وجهودهم في صناعة الاجيال".وحث الكعبي الكوادر التربوية على وجوب تنشيط و إدامة التواصل مع الطلبة واولياء امورهم في الظرف الطارئ المتمثل بجائحة كورونـا"، مشددا على اهمية بذل جهد اكبر في إيصال المعلومات والمناهج التدريسية المطلوبة للطلاب".وتابع ان "التعليم الإلكتروني اصبح واقعا تعايشت معه جميع بلدان العالم خلال هذه الفترة، وما علينا ايضا إلا المضي في إكمال المسيرة التربوية نحو الإمام بكل الوسائل المتاحة".