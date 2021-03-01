بالفيديو أين اللقاح يا وزارة الصحة؟

مع ارتفاع عدد الاصابات في العراق بشكل كبير ماتزال اجراءات الحكومة العراقية غير جدية ومجرد تصريحات اعلامية في الوقت الذي بدأت شعوب العالم بتلقي الجرعة الاولى من اللقاحذكرت السفارة الصينية في موقعها عبر الفيسبوك ان الطائرة العراقية التي وصلت الى بكين ستحمل شحنة لقاحات تبرعت بها الصين للحكومة العراقيةمع وصول الدفعة الاولى من الصين والذي تبين انها هدية رأى السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي ان كلفة اللقاح ادنى بكثير من تكلفة ارسال طائرة عسكرية الى الصين