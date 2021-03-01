بالفيديو أين اللقاح يا وزارة الصحة؟

بينما تتسابق الدول لشراء اللقاح الكافي لتطعيم كافة مواطنيها مازال العراق بانتظار هدايا الشعوب
استخفاف بحياة المواطن
مع ارتفاع عدد الاصابات في العراق بشكل كبير ماتزال اجراءات الحكومة العراقية غير جدية ومجرد تصريحات اعلامية في الوقت الذي بدأت شعوب العالم بتلقي الجرعة الاولى من اللقاح
هدية الشعب الصيني
ذكرت السفارة الصينية في موقعها عبر الفيسبوك ان الطائرة العراقية التي وصلت الى بكين ستحمل شحنة لقاحات تبرعت بها الصين للحكومة العراقية
غضب شعبي متصاعد بسبب اجراءات وزارة الصحة
مع وصول الدفعة الاولى من الصين والذي تبين انها هدية رأى السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي ان كلفة اللقاح ادنى بكثير من تكلفة ارسال طائرة عسكرية الى الصين