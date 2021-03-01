بالفيديو متظاهرو الناصرية ينسحبون من جسر النصر مقابل مهلة لتحقيق مطالبهم

امهل متظاهرو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار لحكومة المحلية اثنتين وسبعين ساعة مقابل تنفيذ عشرة شروط , فيما انسحب المحتجون من جسر النصر في الناصرية بعد مفاوضات ودية مع الجيششارع منتفض وارواح تزهق ومطالب مشروعة هنا الناصرية اثنتان وسبعون ساعة هي المدة التي امهلها متظاهرو ساحة الحبوبي الى الحكومة للكشف عن الجهة التي امرت بقتل المتظاهرين والتحقيق مع الضباط والمنتسبين من القوات الامنية الذين اطلقوا النار باتجاه المحتجين , فضلا عن اقالة قائد شرطة ذي قار والتحقيق مع المحافظ ناظم الوائلي الذي قدم استقالته الى رئيس الوزراء بعد ايام دامية عاشتها ذي قار تمثلت بمقتل ستة متظاهرين واصابة مئة وتسعة وستين شخصا بينهم عناصر امن ..متظاهرو الحبوبي طالبوا ايضا بتكليف محافظ مدني ومستقل وان يكون من ابناء ذي قار , والاسراع في انجاز المشاريع المتلكئة في المحافظة , فضلا عن اقالة المدراء الفاسدين في الدولة , والغاء الاعتقالات والتهم التي وصفوها بالكيدية ضدهم .وتضمنت مهلة الثلاثة ايام انسحاب تكتيكي من بعض الطرق الرئيسة بينها جسر النصر في الناصرية بعد مفاوضات ودية مع الجيش .. وقابل هذا الانسحاب توجيه من المحافظ المكلف عبد الغني الاسدي بحسب قوات مكافحة الشغب من شوارع الناصرية واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة لمنع الصدامات مع المتظاهرين .وبعد مرور اكثر من عام على انطلاق الشرارة الاولى لاحتجاجات تشرين لاتزال ذي قار متصدرة لمشهد التظاهرات في البلاد على باقي محافظات البلاد