قروض مالية للمتعافين من ادمان المخدرات

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" ان الدائرة تتابع وضع المدمنين وتعمل على تأهيلهم مهنيا واجتماعيا لأعادة دمجهم بالمجتمع، من خلال منحهم قروضا مالية لافتتاح مشروع صغير لخلق فرصة عمل حسب رغبتهم اسهاما بأعادة تأهيلهم كأشخاص نافعين بالمجتمع.وأضاف باهض ان الدائرة تسجل المدمنين المتعافين ضمن قاعدة بيانات، لتتم مشاركتهم ببرنامج لدعمهم بأعتماد ورش عمل مختلفة خاصة بالتأهيل المهني تقام في مركز تأهيل المدمنين التابع لدائرة العمل والتعليم المهني بالوزارة.