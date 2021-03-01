إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا

وقال المتحدث الرسمي للوزارة رعد المشهداني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باشرت وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الصحة بإطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص وعبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني الخاص https://cov19reg. phd. iq/ لذا نهيب بالمواطنين الكرام بالتسجيل والحجز للقاح Covid- 19 والذي أطلقته وزارة الصحة يوم أمس".واضاف البيان ان "الوزارة ستوفر المساحات الخزينة اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح وبأشراف ومتابعة معالي وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني الذي أمر بتوفير كافة المستلزمات والدعم اللوجستي للتعاون مع وزارة الصحة العراقية لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من وطئت الجائحة وهذا ما تسعى له وزارة الاتصالات دائما مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية لتوفير أفضل الخدمات للمواطن العراقي".