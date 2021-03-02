الزراعة النيابية تتحدث عن قانون يضمن حقوق آلاف الخريجين الزراعيين

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "البرلمان سيبدأ غدا القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم 24 لسنة 2013."واوضح الشمري، ان "هذا القانون يضاف الى قوانين اخرى تخدم الواقع الزراعي ومنها تشريع قانون التفرغ الزراعي للمهندسين الزراعيين لما له من أهمية كبرى في التعامل مع آلاف الخريجين الزراعيين لضمان حقوقهم ".