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النزاهة تضبط معاملات قروض بكشوفات وهمية في صلاح الدين

محليات

2021-03-02 | 03:10
النزاهة تضبط معاملات قروض بكشوفات وهمية في صلاح الدين
219 مشاهدة

اعلنت هيئة النزاهة الاتّحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ان ملاكات دائرة التحقيقات ضبطت معاملات قروضٍ أصليَّةٍ في المصرف العقاريّ في صلاح الدين بكشوفات وهمية، مُبيّنةً أنَّ مبالغها قاربت المليار ونصف المليار دينار.

الهيئة ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، اسفرت عن ضبط ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين (53) معاملةً أصليةً في المصرف العقاريّ في المُحافظة، مُوضحةً أنَّ "تحرّيات المكتب الأوليَّة قادت إلى أن مجموع المبالغ التي تمَّ صرفها لتلك المعاملات بلغت (1,430,000,000) مليار دينار".

وتابعت الدائرة، أنَّ "تلك المعاملات المضبوطة مُنِحَت بموجبها قروضٌ بكشوفاتٍ وهميَّةٍ؛ لبناء دورٍ سكنيَّةٍ دون تنفيذها على أرض الواقع، مُشيرةً إلى "عرض الأوليَّات المضبوطة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ القرار المُناسب بصددها".

وكانت الهيئة قد أفصحت عن تفاصيل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها فرق عمل المُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات خلال العام الماضي (2020)، مُبيّنةً تنفيذها (528) عمليَّة ضبطٍ خلال المُدَّة المذكورة أفضت عن ضبط (409) متهمين تمَّت إحالتهم إلى القضاء.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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