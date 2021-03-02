التربية توضح بشأن قناة الكترونية تدعي صلتها بالوزارة: كل ما ينشر عبرها كاذب

ونفى المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ، "اي صلة للقناة المذكورة بالوزارة، مؤكدا ان "كل ما ينشر عبر هذه القناة كاذب ولا يمت بصلة الى الوزارة وقراراتها التي تخدم العملية التربوية والتعليمية" .وحذرت الوزارة حسب البيان ، "اصحاب النفوس الضعيفة التي تستغل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بأنشاء تلك المواقع والصفحات المزورة الصفراء لتشتيت الطلبة وأحداث الفوضى" ، داعية "جميع ابنائها الى اخذ القرارات الصائبة من مواقعها الرسمية" .