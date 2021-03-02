الصحة تؤكد ضرورة عدم التهاون بفاعلية اللقاح وتدعو المواطنين للاستعداد

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي لوزارة الصحة، ربى فلاح، لـ السومرية نيوز، إن "الارتفاع الحاصل في أعداد الإصابات وارتفاع عدد الوفيات يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية".ومع وصول الوجبة الأولى من اللقاحات، دعت المشمولين إلى "عدم التهاون بأخذ اللقاح، وعدم الاستهانة بفاعليته لأنه سيؤدي وبشكل كبير إلى كسر سلسلة الانتشار".ودعت فلاح، كافة المواطنين إلى "التهيئة لاخذ اللقاح مستقبلاً مع ضرورة الاستمرار بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي لانها عامل مهم ومساعد للقضاء على الفيروس مع اللقاح".