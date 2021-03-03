البنك المركزي يقرر تخفيض فوائد قروض "مبادرة الـ 1 تريليون"

المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البنك المركزي العراقي يحرص على مراعات الظروف الاستثنائية الحالية التي تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا ، لذا قرر هذا البنك "تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة بضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) تريليون دينار" وكما في ادناه:- تخفيض فائدة البنك المركزي العراقي للمشاريع الكبيرة لتكون (1%) بدلا عن (2%)- تخفيض الفائدة للمصارف على القروض السكنية لتكون (2%) بدلا عن (4%)- تعديل عمولة البنك المركزي (للقروض السكنية) لتكون (5 بالألف) بدلا عن (7 بالألف)- تكون جميع الفوائد للمصارف والشركات الضامنة "متناقصة".