تغريم شركة صينية لمخالفتها بنود تشغيل العمال الأجانب في ميسان

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محكمة العمل أصدرت قرار بتغريم إحدى الشركات الصينية النفطية بمبلغ (875364000) مليون دينار عراقي لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.لافتا الى أن "الحكم صدر بسبب مخالفة الشركة الصينية لبنود تشغيل العمال الأجانب الذي يقدر عددهم بـ (613) اي ما يعادل ثلاث إضعاف الحد الأدنى للاجر الشهري وفقا لأحكام المادة (30) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".واشار البيان إلى انه "تم إيداع مبلغ الغرامة في صندوق هذه المحكمة ليتم ايداعة بعد ذلك لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".