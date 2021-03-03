النزاهة تحذر من عمليات نصب واحتيال تُمارس بحق موظفين ومتقاعدين

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت قيامها بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالنصب والاحتيال أقدموا على استدراج بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين، وإيهامهم بمنح قروضٍ لا تتجاوز خمسة ملايين دينارٍ مقابل سحب البطاقة الذكيَّة الخاصة بالدفع الإلكتروني مع المُستمسكات، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بسحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة، مُستغلين عدم معرفة المُوظَّفين والمُتقاعدين بالإجراءات الماليَّة والمصرفيَّـة.وأضافت الدائرة إنَّ عمليَّات النصب والاحتيال تتمُّ بمساعدة مُوظَّفين في شركة الدفع الإلكتروني (البطاقة الذكيَّة)، مُبيّنةً قيامها بتنفيذ عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط عددٍ من المُتَّهمين بممارسة تلك الأعمال غير القانونيَّة.ودعت المُواطنين للحذر من تلك الممارسات التي بدأت بالانتشار في الآونة الأخيرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعيِّ، مُشدّدةً على أهميَّة تحصين المُواطنين من تلك الأفعال غير القانونيَّة؛ بغية الحدِّ منها والكشف عن مرتكبيها عبر الاتصال بنوافذ الهيئة المنشورة على موقعها الرسميّ.من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت عن ضبط أصحاب شركتين وهميَّتين لمنح القروض الفوريَّة في محافظة نينوى؛ لإقدامهما على استغلال المُتقاعدين وكبار السنّ عبر استقطاع مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ منهم عن طريق حجز بطاقات تسلُّم الراتب الخاصَّة بهم.