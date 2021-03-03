يختص بالعناية الحرجة.. وضع حجر الاساس لمستشفى عراقي كوري

وضع وزير الصحة والبيئة حسن التميمي حجر الاساس لبناء المستشفى العراقي - الكوري التخصصي للعناية الحرجة في مدينة الطب بسعة ٧٠ سريرا.

وذكر التميمي خلال وضع حجر الاساس بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية ومدير شركة كويكا ونائبه في العراق، أن "هذا المشروع يعد اكبر صرح للعناية الحرجة في العراق ومجهز باحدث الاجهزة الطبية والتقنية ويحتوي على صالات عمليات".

وأشار الى أنه "سيكون مركزا لتدريب الملاكات الطبية العراقية وكذلك مركز تدريب للزمالات التدريسية في العراق".

من جانبه قال السفير الكوري الجنوبي في العراق جانك كيونك ووك، إن "هذه المنحة جاءت لغرض توطيد العلاقات وسبل التعاون المشترك بين البلدين".

بدوره، بين مدير شركة كويكا في العراق لي دونك هيون أن "هذه المبادرة عبارة عن منحة من قبل جمهورية كوريا الجنوبية للعراق"، مؤكداً أن "المستشفى بسعة ٧٠ سريرا سيتم الانتهاء من انجازه عام ٢٠٢٣ ".