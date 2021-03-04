توجيه من الاسدي يتعلق بمعاملات الشهداء في الناصرية

الاسدي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة باشرت اعمالها صباح اليوم ومن ابرز واجباتها تقليل الروتين وتذليل العقبات في انجاز معاملات الشهداء وإتمامها جميعاً خلال مدة اقصاها 25 يوما".واضاف أن"ضمن الواجبات التنسيق مع مجلس القضاء وتخصيص قاضي يفرغ للعمل مع اللجنة طيلة ايام الاسبوع، فضلا عن تفريغ ضابط من جهاز الامن الوطني للعمل مع اللجنة ويتولى مهمة تدقيق سلامة الموقف الامني".