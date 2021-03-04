الإعلان عن مخرجات الاجتماع النيابي - الوزاري بخصوص ذي قار

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "ترأس اليوم اجتماعاً موسعا، بحضور عدد من النواب والوزراء، حيث أكد أن صندوق اعمار محافظة ذي قار مطلب اساسي مهم لن يتم التنازل عنه تحت اي ظرف، وسيعًد خطوة أولى لمحافظات آخرى، تعاني من نقص الخدمات والبنى التحتية".وطالب الكعبي، الحكومة "بوضع خطة عمل طارئة لتحديد المسؤوليات والمسارات التي من شأنها النهوض بواقع المحافظة، مؤكدا ان مجلس النواب لن يسمح بتعطيل وصول الأموال لذي قار وسُيحاسب كل من يعرقل وصول هذه التخصيصات المالية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية".وجرى خلال الاجتماع، وفقاً للبيان "الإتفاق على تخصيص 100 مليار دينار عراقي لخطة طوارئ كهرباء محافظة ذي قار ضمن مشروع قانون موازنة العام الحالي، اضافة لدعوة الوزارات الى تشكيل فرق ولجان عمل مشتركة لإختصار الوقت في حل جميع الملفات والاشكاليات الفنية والادارية والمضي بتنفيذ المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها، والايعاز لنواب ذي قار بالتواصل العاجل مع ابناء المحافظة والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق المطالب، اضافة الى اتخاذ عدد من المقررات والتوصيات الهامة و ذات الصلة".