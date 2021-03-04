نائب يكشف عن توصيات اجتماع ذي قار

وقال الجابري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التوصيات التي خرج بها الاجتماع هي الابقاء على صندوق اعمار ذي قار بقيمة 300 مليار دينار ومنح الاستثناءات الخاصة بمشاريع المحافظة المتوقفة والمتلكئة وان تعطى لها الاولوية".واضاف، انه "تم التاكيد على الاسراع بالمشاريع المهمة ومنها المستشفى التركي وان ينجز في نهاية نيسان المقبل وزيادة مستوى شمول العاطلين حتى يصل الى 200 الف مستفيد واطلاق 22 مليار دينار من المنافع الاجتماعية الخاصة بالمشاريع النفطية".واشار الى "اهمية الاستجابة مطالب المتظاهرين السلميين ودعم شخص المحافظ الحالي او من يتم اختياره ودعم القوات الامنية".وشهدت محافظة ذي قار، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع في المحافظة، بحضور عدد من النواب ووزراء (المالية، التخطيط، الصحة والبيئة، الزراعة، الكهرباء، النفط، الاسكان والاعمار، العمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء) وبمعيتهم عدد من الوكلاء والمدراء العامون المختصون، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة.