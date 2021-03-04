الزراعة تبشر مسوقي الحنطة: مستحقاتكم صرفت

وقال الخفاجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وجه شركة مابين النهرين العامة للبذور، بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة، للموسم الزراعي 2020 - 2021، ( كدفعة خامسة) وبنسبة 25% من مبالغ المستحقات غير المدفوعة ممن سوقوا بذور الحنطة الى مواقع الشركة ومعامل القطاع الخاص، وحسب اسبقية التسويق بالتواريخ وتسلسل المعاملات".وبناءً على التوجيه، اهابت الوزارة "بالمسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2020 - 2021 مراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور ومعامل القطاع الخاص لاستلام مستحقاتهم المالية".