الجمعيات الفلاحية توجه الفلاحين لاستلام مستحقاتهم المالية

وقال العصاد في بيان ورد للسومرية نيوز: "نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وعلاء الجبوري وزير التجارة وذلك لتعاونهم بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب واطلاق مبلغ ٥٠٠ مليار دينار سيتم توزيعها بالتساوي على جميع المحافظات".واضاف "اننا نثمن ونثني على التعاون المثمر الذي ابداه وزير التجارة في سبيل ايصال هذه المبالغ للفلاحين"، مبيناً ان "الفلاح بأمس الحاجة لهذه المبالغ من اجل استمرارية العملية الزراعية والتي تحصل بواقع موسمين الموسم الشتوي والصيفي".وتابع العصاد "ان رئاسة الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية لن تدخر جهداً ابدا بالمطالبة بحقوق الفلاحين وانها ستبقى الصوت الصادح لهذه الشريحة المهمة التي تحافظ على التوازن الإقتصادي والإمن الغذائي للعراق".كما وجه العصاد الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي ٢٠١٩_٢٠٢٠ المراجعة لاستلام مستحقاتهم المالية"، بحسب البيان.