الغانمي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ايطاليا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الغانمي بحث مع باسكينو جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين العراق وإيطاليا بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".واضاف البيان انه "جرى بحث تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والجانب الإيطالي خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الكبير من قبل قوات الدرك الوطني الإيطالي ( الكاربنيري) لتدريب قوات الشرطة الاتحادية في معسكر دبلن ودعهم لوجستياً أيضاً".