نقيبا المحامين في بغداد وبيروت يتعاونان في عدة ميادين

وقالت النقابة العراقية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تمّ خلال اللقاء استعراض سُبل التعاون بين النقابتين الشقيقتين في عدّة ميادين إعلاءً لشؤون المحامين في البلدين، وتمّ عرض شجون وهموم المحامين اللبنانيّين وكيفية مساندتهم في هذه الظروف".كما تمّ التطرّق، وفقاً للبيان الى "الأدوار العديدة التي تضطلع بها نقابة المحامين في بيروت في هذه المرحلة العصيبة مِن أجل النهوض بالمواطنين اللبنانيّين والوطن".