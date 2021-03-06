بالفيديو: كلمة بابا الفاتيكان في مؤتمر لقاء الأديان

يذكر ان البابا فرنسيس توجه يوم أمس بزيارة تاريخية الى العراق، حيث يلتقي مراجع دينية كبيرة ويزور مختلف المناطق.وتنفرد السومرية بتغطية متواصلة ومستمرة لزيارة البابا، ويمكن متابعتها عبر الموقع الالكتروني للقناة، كما يمكن مشاهدتها عبر البث المباشر للقناة،