بالفيديو.. ترقب شعبي كبير لزيارة الحبر الاعظم مدينة الموصل‎

زيارة البابا للموصل تحظى بحفاوةٍ شعبيةٍ، من جميع الأديان والمكونات التي تسكن المدينة وترقب شعبي كبير لزيارة الحبر الاعظم الى الموصل والمواطنون يترقبون أنْ تساهم زيارة البابا في رفع الحيف والظلم عن المدينة، التي تعرّضت لدمار كبير متوجهاً الى كنيسة سيدة الساعه في منطقة حوش البيعة , حيث سيتلو البابا فرنسيس الصلاة على أرواح من سقطوا في الحروب المتعاقبة .

من بين أبرز الكنائس القديمة المدمرة في تلك الساحة، ما بقي من كنيسة سيدة الساعة للآباء الدومنيكان، حيث تحمل الكنيسة أحد أسماء مريم العذراء الشائعة في التقاليد المسيحية، إذ يشار إليها في صلاة التبشير الملائكي، حين يقول المصلون صلّ لأجلنا نحن الخطأة الآن وفي ساعة موتنا..

اذ تروي الكنيسة ومحيطها جزءاً مهماً من تاريخ مدينة الموصل، حيث يستكمل البابا رحلته بالتوجة الى منطقة قراقوش او بغديدا كما يسميها المسيحيون، الى كنيسة الطاهرة اذ تعتبر من أبرز مراكز الكنيسة السريانية في العراق، وهي من أكبر كنائس الشرق التي سيلتقي فيها البابا بأهل المدينة ويتلو صلاة التبشير الملائكي معهم، في رسالة تطمين لمن بقي من مسيحيين في المنطقة.

الكنيسة الضخمة تتسع لمئات المصلين، لكن المشاركين في الصلاة سيقتصرون على العشرات، نظراً للظروف الصحية.



