الاسدي يؤكد دعمه لمشاريع توفير فرص العمل في ذي قار

وقال المحافظ في بيان تلقته السومرية نيوز، ان اللقاء تناول مناقشة الية التعاون المشترك بين الحكومة المحلية وابناء المجتمع بهدف النهوض بواقعها الخدمي والامني وتوفير فرص العمل للشباب ، كذلك مناقشة مصير المغيب سجاد العراقي ومتابعة جرحى التظاهرات وحقوق الشهداء".و اشار إلى ان "وفد الحملة التطوعي قدم عدة مقترحات من شأنها ان تسهم بتوفير فرص عمل لابناء المحافظة، من ضمنها احياء مشروع نفط الجنوب عبر استثمار الحقول المشتركة بين الناصرية والبصرة والإسراع باحالة مصفى الناصرية واعتماد النافذة الواحدة في الية الاستثمار، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية لمعاهد التدريب والتطوير لتدريب الخريجين وتأهيلهم بما ينسجم مع سوق العمل".ونوه الى ان الحكومة المحلية تتبنى كل المقترحات والمشاريع والخطط التي تصب بمصلحة المحافظة و ابنائها، وهي تسعى لاستحصال الموافقات من الحكومة المركزية كونها تقع ضمن صلاحياتها، فضلا عن حاجة بعضها الى صلاحيات تشريعية".ودعا الاسدي ابناء المحافظة الى التعاون المشترك لترميم وتأهيل بيت الذي قاريين و اظهاره بالمستوى الذي يليق بمكانة المحافظة وحجم تضحيات ابنائها و تاريخها، مؤكداً على مد يد العون والعمل المشترك مع الجميع