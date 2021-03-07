بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقاً بمجمع تجاري في الشرطة الرابعة

وقال بيان عن اعلام الدفاع المدني تلقته السومرية نيوز انه بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وبمشاركة 7 فرق اطفاء بأسناد فرق انقاذ فريق البحث والانقاذ الدولي التابع الى مديرية الدفاع المدني .حيث اخلت فرق الدفاع المدني العاملين داخل المجمع ثم طوقت النيران لمنع امتداد السنتها الى الابنية المجاورة لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر للسيطرة على النيران من الداخل حتى تمكنت من إنهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق .