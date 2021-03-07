ذي قار.. القبض على متهم بحوزته 365 غرام من المخدرات

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على متهم بحيازة المخدرات في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شرطة محافظة ذي قار ألقت القبض على متهم بحوزته 365 غرام من مادة الكريستال في المحافظة".