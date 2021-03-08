بغداد تشهد زحاما مروريا نتيجة قطع عدد من الطرق المهمة

ويشير الموقف المروري بوجود شبه توقف لحركة العجلات في الطرق الرئيسة نتيجة قطع عدد من الشوارع لفسح المجال للزائرين المتوجهين نحو مدينة الكاظمية بمناسبة زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام.والموقف المروري كالاتي:جسر باب المعظم باتجاه حيفا مزدحمالسيطرة المقابلة لشارع السفارات باتجاه نفق الشرطة مزدحمالشعلة الخروج مزدحمشارع المطار صعوداً على جسر القادسية سير شبه متوقفحي الجامعة شارع الكنيسه قافل بسبب المشايه والمواكبجسر السنك مغلقطريق عويريج لغاية افران باب الاغا مزدحمالسريع من مفرق الدورة باتجاه ام الطبول سير شبه متوقفتقاطع ميسلون بأتجاه جسر الامانة مزدحمجسر الصرافية مغلقجسر الاعظمية مغلقالكرادة/ ساحة عقبة مغلق