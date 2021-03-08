بالصور..الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل بناية الدفتر دار وسط بغداد

وقال اعلام الدفاع المدني في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه بمشاركة 30 فرقة اطفاء وبأسناد من زوارق الدفاع المدني لسحب المياه الازمة لعمليات الاطفاء من نهر دجلة بشكل مباشر لتعويض نقص امداد المياه بسبب الازدحام في الشوارع المحيطة بموقع الحادث ورغم ضيق الشوارع المؤدية الى مبنى بناية الدفتر دار العريقة وبأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اشتعلت دخل المحلات التجارية وابعدت خطرها عن طوابق العليا البناية ثم نفذت عمليات الاقتحام المباشر للسيطرة على النيران واخماد الحادث بوقت قياس دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الامر .