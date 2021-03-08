الغزي: الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة النساء في المناصب السيادية والتشريعية

وقال الغزي في بيان له تلقته السومرية نيوز، أنه "في هذه المناسبة المتميزة، لا بد أن نستذكر ونثمن التضحيات الجسيمة للمرأة العراقية، التي مازالت تعمل بدأب وإصرار؛ انتصارًا لمكانتها الرفيعة، واعتبارًا لكفاءَتِها الفريدة، في مُختلف الميادين: الاجتماعية، والسياسية، وفي مِنصّات تمثيل بلدها أحسنَ تمثيل في المحافل الدولية".واضاف أن "الحكومة العراقية عبر دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تولي الأهمية العالية لشؤون المرأة العراقية من خلال العمل على تعزيز مشاركة النساء في المناصب السيادية، والتشريعية، وضرورةِ حمايتِهِنّ من آثار النزاعات وجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفرضِ وقايَتِهِنّ من مخاطر بيئات العمل داخلَ المؤسسات".