الجسر الثالث في الموصل يعود للخدمة بشكل تجريبي

افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري اليوم الاثنين، الجسر الثالث في مدينة الموصل بعد الانتهاء من اعماره واصلاح الاضرار التي تعرض لها اثناء معارك تحرير المحافظة من داعش الارهابي.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي إن افتتاح الجسر سيكون تجريبيا وهناك افتتاح رسمي خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن هذا هو ثالث جسر يعاد إعماره بعد الجسرين الاول والثاني، ولايزال هناك 3 جسور مدمرة .



وشهدت محافظة نينوى معارك شرسة بين القوات الامنية بكل صنوفها مع تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مدينة الموصل ما خلف دمارا واسعا في البنى التحتية والطرق والجسور ومنازل السكان المحليين.